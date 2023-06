C'est plus compliqué que ça

Sainte Jeanne a été mise à toutes les sauces (y compris barbecue, oui, merci), mais elle n'est pas celle que vous croyez. La guerrière des champs de bataille qu'on nous décrit était franchement ignorée des grands capitaines. Et si elle se voyait en cheffe de guerre, c'était loin d'être le cas de tout le monde...

«Françaises, Français, mes chers compatriotes. Dans la série des noms qui ont le don de nous faire quelque chose à la seconde où on les prononce, on fait difficilement mieux que Jeanne d'Arc. Cela fait pourtant six siècles que la bonne Lorraine a fini ses jours à Rouen au milieu des flammes de la place du marché. Et ça n'y change rien: dès qu'on entend son nom, dès qu'on dit "Jeanne d'Arc", on sent remonter comme une louche envie de bouter les Anglais hors de France ou, à minima, leur mettre une bonne dégelée sur un terrain de rugby. Jeanne d'Arc, c'est comme Azincourt, comme Trafalgar, on l'a toujours en travers.»

