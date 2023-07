C'est plus compliqué que ça

Cléopâtre (69 av. JC - 30 av. JC), dernière reine d'Égypte. S'il y a bien une figure historique dont la littérature, le cinéma, et toute ces sortes de choses, ont fait leur miel, c'est elle. Au point qu'il y a un risque de confusion dans sa postérité. Notamment le récit de son suicide: Cléopâtre, mordue au sein par un cobra, qui s’éteint sur un divan, désespérée par la mort de son amant Marc-Antoine. Évidemment, il fallait y revenir, afin de dénouer, dans la mesure où c'est un peu plus compliqué que ça.



«Françaises, Français, mes chers compatriotes, il y a plusieurs manières de raconter l'histoire de Cléopâtre. On pourrait faire dans le classique en déroulant le fil de son existence à partir de sa naissance à Alexandrie en 69 ou 70 avant notre ère. On pourrait partir du fameux coup de la descente de lit quand la dernière reine s'est faite enroulée dans un tapis avant de se ramasser devant les sandales de Jules César: un épisode aussi romantique qu'improbable. On pourrait s'amuser à parler de la soirée du 12 juin 1963 quand 10 000 fans en furie se marchent sur les pieds en espérant croiser le regard violet de Lise Taylor le soir de la première de Cléopâtre, le film.»

