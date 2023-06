C'est plus compliqué que ça

On le représente vaillant et aventurier, pionnier en chef, Christophe Colomb. Avec la musique de Vangelis en arrière plan, et la tête de Gérard Depardieu, pourquoi pas. Mais si en réalité, il n'était que le Poulidor de la conquête de l'Amérique? Ainsi Colomb aurait fait deuxième? Regardez vers le Nord. Les indices étaient déjà donnés par les grandes sagas nordiques. Quand soudain...



«Françaises, Français, mes chers compatriotes, il y a des dates qui marquent l'Histoire un peu plus que les autres. Et la nuit du 11 au 12 octobre 1492 en fait partie. Vous l'avez tous appris à l'école et moi aussi. Cette nuit-là, un peu avant l'aube, la vigie d'une des trois caravelles de Christophe Colomb, la Pinta, aperçoit le rivage d'une île que Colomb baptisera San Salvador. Pour vous donner une petit idée du personnage, la malheureuse vigie ne touchera pas un rond de la récompense promise au premier qui apercevrait une Terre nouvelle.»



