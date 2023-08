C'est plus compliqué que ça

La Saint-Barthélémy, c'est le massacre de milliers protestants en plein Paris le 24 août 1572. On a longtemps tenu Catherine de Médicis, cette reine-mère retorse qui veut régner dans l’ombre de son fils Charles IX, pour responsable de ce carnage religieux et politique. Pourtant, il y a d'autres noms. Ils sont connus, ils ont participé activement aux exactions, dans un scénarios à plusieurs épisodes. Cela mérite d'entrer un peu dans le détail, dans la mesure où c'est moins simple qu'il n'y paraît. Et plus compliqué que ça.

«Français, Françaises, mes chers compatriotes, chacun sait qu'il y a des mariages heureux. Chacun sait aussi qu'il y en a d'autres qui tournent mal. Mais alors au hit parade des unions les plus catastrophiques, on fait difficilement mieux que l'étrange union d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, la fameuse reine Margot. Le 18 août 1572, il y a pourtant du beau monde sur le parvis de Notre-Dame-de-Paris. Mais l'ambiance est comme qui dirait bien bien pourrie pour des noces que pas grand monde ne veut, à commencer par les mariés.»

