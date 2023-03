Cerno, l'anti-enquête

Julien Cernobori est reçu par le «pape du true crime» en personne: Christophe Hondelatte. Reportage dans les coulisses d'une rencontre au sommet.

«Centième épisode. Il fait super froid et je suis dans le quinzième arrondissement, je suis devant un grand bâtiment sur les bords de la seine. Je vais à Europe 1 pour voir le pape, le dieu des histoires criminelles: Christophe Hondelatte. Il veut m'interviewer sur l'affaire et je suis très impressionné. J'aurais jamais imaginé quand j'ai commencé ce travail que ça me mènerait là.

–J'ai rendez vous avec Christophe Hondelatte.

–Oui, c'est ce que j'allais dire.

–Pourquoi?

–Parce que je le sentais énormément.

–Comment vous le sentiez? On vous a prévenu que j'arrivais c'est ça?

–Exactement, 17h50 ou 55.»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori.

Reportage, montage, réalisation et mixage: Julien Cernobori.

Assistant: Pierre Mouchel.

Musique originale: Théo Boulenger.