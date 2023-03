Le procès s'ouvre, à huit clos et sans journalistes.

En février 1995, six cadavres, des Russes, sont retrouvés dans une villa en plein cœur de la banlieue chic de Louveciennes, près de Paris. Tous gisent dans une marre de sang, une balle dans la tête. C'est un véritable massacre, un huis clos sordide. Il n'y a que deux survivants: Alexi, 16 ans, et sa demi-sœur Nathalie, 3 ans et demi. Les deux enfants viennent de perdre une partie de leur famille, dont leur père, un entrepreneur millionnaire: Evguéni Polevoï. Le jeune Alexi devient vite l'unique suspect... Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous raconte ce fait-divers complexe, qui a tous les ingrédients d'un grand polar.

Le 4 mars 1998 à la cour d'Assises pour mineurs des Yvelines à Versailles, l'ambiance est pesante. Le procès va se tenir à huis clos sans public ni journalistes. Alexi est-il innocent, victime d'une machination de l'homme en noir qui aurait tué toute sa famille? Ou a-t-il simplement assassiné son père, violent et alcoolique, pour mettre fin à des mois de souffrances? Dans ces deux scénarios, il y a très peu de certitudes et beaucoup d'incohérences…

Un podcast Bababam Originals.

Écrit par Capucine Lebot et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Célia Brondeau.

En partenariat avec upday.