Cerno, l'anti-enquête

Julien Cernobori est toujours à la recherche d'informations sur la victime André Gescoffe. Il s'en remet à Alice, sa voisine de palier, qui par le plus grand des hasards est née en face du lieu de crime.

«—(Julien)Tu m'as dit que tu étais née rue Baillou?

—(Alice) Oui c'est vrai. Il y a eu un meurtre c'est ça. Je suis née rue Baillou, et jusqu'à mes deux ans on y a habité , avec ma famille. À l’époque, j'avais essayé de demander à ma mère si elle avait des souvenirs. Si elle avait ouï dire d'en meurtre, par le passé. Parce que je pense qu'elle y était à cette époque. Nous, on était au treize

—(Julien) Le meurtre a eu lieu au 12.

—(Alice) Donc c'était vraiment en face. On était au septième et dernier étage sans ascenseur. Ma mère avait hérité d'une petite chambre de bonne.»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori.

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori.

Assistant : Pierre Mouchel.

Musique originale : Théo Boulenger.