Cerno, l'anti-enquête

Julien Cernobori se rend chez une certaine Françoise qui affirme avoir passé une nuit avec le tueur à la fin de l’année 1986.

«Je viens de recevoir un message hallucinant: "Salut Julien, c'est Ninon de Réseau, j'ai rencontré quelqu'un qu'a passé du temps avec Paulin, qu'est la mère d'une amie d'amie enfin bref, et je suis sûre à 99% que c'est une amie de ce fameux Éric, que c'est arrivée qu'elle avait connue Paulin, fait la fête avec Paulin, elle l'a hébergé une nuit. Bref voilà, écoute je voulais te raconter ça pour une proposition de contact si tu voulais. Et bien rappelle moi quand tu veux, merci beaucoup".

Il est 10h du matin, il fait super froid et je suis en bas de chez Hélène Rose, rue de la Fontaine-au-Roi, là où Irène et Miraï avaient ressenti des présences mais c'est pas là que je me rends. Je vais chez une certaine Françoise. Françoise, c'est la personne qu'était amie avec Éric P., et c'est Ninon la productrice de cinéma qui nous a mis en contact. Elle m'attend chez elle et elle habite rue de la Fontaine-au-Roi, à quelques mètres de chez Hélène Rose.»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage: Julien Cernobori

Assistant: Pierre Mouchel

Musique originale: Théo Boulenger