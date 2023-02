Cerno, l'anti-enquête

L'anti-enquêtrice Lisadol révèle enfin les mensonges de son mari Sébastien. A-t-il dissimulé la vérité pour la protéger?«–Alors toi Lisa, tu t'es retrouvée veuve à 34 ans.–Oui c'est ça!–Et tu me disais que t'avais appris que y'avait eu un gros problème de mensonge...–Alors tu sais bien qu'au départ je voulais pas t'en parler mais là je vais en parler, c'est pas facile pour moi parce que si tu veux moi-même je voulais pas te le dire parce que j'ai pas envie que ça soit mal interprété tu comprends? Je te le dis à toi, tu voulais la fin de l'histoire, je te la raconte. Bon je vais te raconter ce que c'est: aujourd'hui on dirait qu'il est mythomane, un peu comme Jean-Claude Roman, tu te souviens celui qui a....voilà. Moi je sais pas si je peux employer ce mot, parce que c'est un peu la réalité, mais il m'inventait des choses, et je vais te raconter quoi.»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori.

Reportage, montage, réalisation et mixage: Julien Cernobori.

Assistant: Pierre Mouchel.

Musique originale: Théo Boulenger.