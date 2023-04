Cerno, l'anti-enquête

Julien Cernobori est de retour dans le secteur d'Alesia pour rencontrer une voisine de la victime à l'époque des faits. Notre reporter va-t-il enfin recueillir des renseignements sur Andrée Gescoffe veuve Ladam, assassinée par Thierry Paulin en janvier 1986 ?

«"Je viens de la croiser et de lui dire que vous avez pris des nouvelles. Elle vous remercie et me demande de vous transmettre ses salutation. Encore merci pour votre participation à l'émission, en espérant qu'elle vous a plu. Belle journée. Amitiés. Johnny Delacroix."

Sinon, je vous avais parlé d'Eric B. qui avait logé Paulin dans le 14ème arrondissement entre fin 1985 et début 1986. C'est donc parce qu'il l'a hébergé que Paulin a fait des victimes dans ce quartier. Alors, comme je vous le dis, Eric B. est mort en 2003, probablement du Sida et Lisadol a retrouvé la trace de sa soeur, Hélène, qui est toujours vivante. »

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori

Assistant : Pierre Mouchel

Musique originale : Théo Boulenger