Cerno, l'anti-enquête

Révélations d'une enquêtrice hors pair, Lisadol, qui nous présente ses nombreuses trouvailles sur le tueur et sur la victime Andrée Gescoffe.«-(Julien)Qu'est ce que t'as découvert en enquêtant sur ton mari?-(Lisadol) C'est un peu compliqué parce qu'il y a toute une part de Sébastien. J'ai réussi à vivre parce qu'il m'a fait vivre une vie un peu mythomane en fait, voilà. Pas grand monde a vécu ça donc tu vois. Est ce que je l'ai vraiment connu j'en sais rien. C'est énorme en fait. Là j'en ai eu beaucoup sur Sébastien et sur ma relation à lui. Je suis en totale confiance avec toi Julien c'est pas le problème, mais là c'est vraiment énorme tu vois. Pour moi c'est vraiment énorme. Donc je sais pas si je suis prête à déjà le dire parce que c'est presque, tellement énorme, que avec le recul, je me dis "pourquoi j'ai cru tout ça?", tu vois. Donc je suis pas bien à l'aise avec cette croyance que j'ai eu. Je pense que si j'avais décidé de pas y croire, peut-être que les choses auraient pas fini comme elles ont fini. Donc ça rentre aussi dans ma culpabilité.»



