Cerno, l'anti-enquête

Le 6 janvier 1986 vers 11h30 une femme était retrouvée assassinée rue Baillou dans le 14e arrondissement de Paris. Cerno part enquêter sur le lieu du crime, à la recherche de la victime Andrée Gescoffe veuve Ladam.«Je suis à mon bureau, c'est le mois d'août, je me suis levé il y a pas longtemps, j'ai pris un café et après quelques jours de repos, voici venu pour moi le moment de reprendre l'enquête, là où je l'avais laissé avant le réveillon, c'est-à-dire dans le 14ème arrondissement. On était resté à Estelle Danjou qui avait été assassinée en décembre 1985 rue Lacaze. Je suis allé au bout de ce que je pouvais retrouver je pense, pour le moment. Peut-être que d'autres éléments sur elle referont surface dans quelques temps, on verra. Toujours dans le 14ème arrondissement, après Estelle Danjou, c'est une certaine André Gescoffe, veuve Ladam, qui a été assassinée au tout début de l'année 1986.»

CERNO est un podcast créé par Julien Cernobori

Reportage, montage, réalisation et mixage : Julien Cernobori

Musique originale : Théo Boulenger