Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Léa se demande si elle peut être amie avec son psy. En première réaction, on pourrait répondre qu'un psy ne peut pas être un ami. On ne paye pas ses amis pour leur parler et le psy n'a pas à envahir la séance avec ses propres problèmes ou questions.

Mais ici, il ne faudrait pas rater la question qui travaille la patiente. Il faut interroger son rapport à l'amitié et sa définition du terme «ami», en faire un des axes signifiants de la thérapie, et même pourquoi pas «jouer» à la bonne amie.

Car si on n'est pas là pour être ami, on n'est pas là non plus pour ne pas l'être. C'est un lien autre qui se noue, un lien qui a affaire au langage, pour que le patient, et lui avant tout, puisse s'en saisir.

Si vous voulez poser une question à Mardi Noir, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus.

