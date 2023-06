Julia M. Cmaeron via Pexels

Ce n'est pas l'efficacité qui est à remettre en cause dans le distanciel, mais plutôt l'incarnation, l'engagement et l'espace-temps de la cure.

Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Mardi Noir répond à la question de Vincent. Sa psy déménage pour vivre une semaine sur deux dans une autre région. L'analyse va donc devoir se faire de manière hybride, une semaine au cabinet, l'autre au téléphone. Vincent se demande si sa thérapie sera aussi efficace ainsi.

Les consultations à distance dépannent et elles sont, dans certains cas, obligatoires ou indiquées. Être loin de tout, travailler avec des horaires pas possibles, cela empêche bien souvent les gens de voir un psy. C'est donc sans doute mieux que rien. Cependant, cela est forcément différent, ce qui ne signifie pas moins bien.

