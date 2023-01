Au cinéma, c'est le meilleur ami du professionnel de l'esprit. Mais pendant une séance, on ne s'y allonge pas forcément et on peut se demander pourquoi.

Pour ce dixième épisode de Ça tourne pas rond, nous allons répondre à une interrogation qui revient souvent. Chez un psy, certains patients sont allongés sur un divan. Mais pourquoi ce divan, et pour quelle raison certains s'y allongent et d'autres non?

Ce sujet, on l'aborde pendant une psychanalyse, et même parfois avec des amis. Les théories pleuvent et on en vient même à croire qu'être sur le divan, c'est le signe d'une vraie analyse.

Freud recommandait –voire obligeait– l'usage du divan pour une cure psychanalytique. L'intérêt, selon lui, résidait dans la coupure visuelle que le divan instaurait. Et il est vrai que cette coupure peut être essentielle pour certains patients. Mais pas pour tous.

