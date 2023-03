Ça tourne pas rond

Beaucoup accusent la psychanalyse, dominée par les hommes à ses débuts, d'être sexiste. C'est une vraie question, mais pas tant que ça, parce que nul besoin de ménager le suspense: bien sûr qu'elle est sexiste. Je sais que certains se démènent pour le prouver, par de longues tirades, souvent en fin de dîner, un poil trop ivres et énervés. Pourtant, il n'est pas nécessaire de se donner tant de peine. La théorie psychanalytique se grille toute seule et la plupart des psys ne s'en cachent pas.

La psychanalyse est une théorie clinique qui propose une traduction du monde dans lequel elle évolue. Et comme la société dans laquelle elle a été créée était profondément patriarcale, la théorie l'est devenue aussi. Or, la psychanalyse n'a pas à se figer dans le temps, car elle tente de saisir ce qui se joue au plus près des patients. Et même Lacan avait déjà saisi l'ébranlement du patriarcat et avait l'intuition qu'il fallait conceptualiser autrement les bouleversements de son époque.

