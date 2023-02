Pour ce douzième épisode de Ça tourne pas rond, nous allons répondre à un auditeur qui a du mal à se lâcher en séance, comme s'il n'osait pas tout dire, car il ne sait pas forcément comment le dire. Comment le rassurer?

N'ayons pas peur des mots. Enfant, on commence à parler et on découvre, embêtés, que ça nous embrouille. Un mot en chasse l'autre, une phrase ne dit pas tout de ce qu'on ressent et on ne sait même pas exactement ce qu'on raconte.

Le langage nous aliène, nous heurte, nous parle avant même que nous puissions émettre des mots. Et pourtant, nous pouvons aussi l'utiliser pour nous soigner. Il est, au même moment, ce par quoi nous nous perdons et nous libérons. Alors, soigner son langage devant son psy, peut-être pas, mais découvrir un langage qui nous soigne chez le psy, ça oui!

