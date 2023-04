Alex Green via Pexels

C'est vrai que c'est intrigant quand, du divan, on l'entend gratter des trucs sur son carnet alors que franchement, ce qu'on raconte n'est pas super intéressant.

Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Margot se demande quel est le contenu des notes que prend son psychologue pendant ses séances. Freud n'en prenait pas. Du moins pendant les séances. Parce que selon lui, ne pas écrire pendant l'écoute du patient faisait partie de la technique psychanalytique. Il estimait qu'il ne fallait pas trouver une cohérence à tout prix dans le discours du patient.

Pour certains psys, les notes sont comme des balises, une manière de se protéger, une contenance. Dans la prise de notes, il y a une forme d'organisation comme un premier tri cognitif de l'information reçue.

