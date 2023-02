Karolina Grabowska via Pexels

Pour ce treizième épisode de Ça tourne pas rond, une question: pourquoi les séances de psychanalyse varient-elles en durée? Pour certains patients, c'est précis –une demi-heure chaque semaine– mais pour d'autres, cela change d'une semaine à l'autre.

C'est une question qui provoque le désarroi de certains patients pour qui la durée imposée de la séance apparaît comme l'incarnation d'un chronomètre angoissant. Mais c'est aussi un débat dans le monde de la psychanalyse. Il ne faut pas forcément envisager la durée de la séance comme quelque chose d'immuable. La scansion, pratiquée par Jacques Lacan , a pour but de venir faire une rupture dans la séance. Cette scansion rappelle que c'est la qualité de la parole qui l'emporte sur sa quantité et elle décharge le sujet de la fin de séance.

En fonction des besoins du patient, les séances peuvent être courtes, longues, très longues ou très courtes. Le patient doit se trouver dans un autre temps: celui de l'inconscient, entre passé et actualité, pas celui de l'horloge du cabinet. Et le bon sens clinique doit rester la priorité.

