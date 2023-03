Markus Spiske via Unsplash

Pour ce quinzième épisode de Ça tourne pas rond, une question qui revient souvent. Pourquoi, à l'heure où tout se paie par carte, le psy veut-il être réglé en liquide?

C'est vrai que c'est une particularité de la psychanalyse: on paye cash ce qu'on vient dire. Évidemment, toute personne un peu sensée se dit qu'une partie doit échapper au fisc. Mais il existe une autre raison.

Le fait de payer ainsi vient surtout symboliser, concrètement, ce que nous laissons dans l'espace de la cure. Le billet est anonyme avec un côté brut, direct et prêt à l'emploi. C'est parce que le patient se déleste en se coupant d'un objet qu'il se donne les moyens de produire une parole.

