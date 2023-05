RDNE Stock project via Pexels

Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Mardi Noir répond à la question de Marion. Quand elle a annoncé à ses proches qu'elle avait commencé une analyse, on lui a dit qu'elle risquait le divorce. Depuis, Marion et son compagnon sont assez inquiets.

Le psychanalyste Jacques Lacan avait déclaré que ce qu'on trouve dans une analyse n'est pas toujours ce qu'on croyait souhaiter. Tant et si bien qu'il était dubitatif face à ceux qui venaient le voir pour seulement mieux se connaître. Raison insuffisante, selon lui, pour prendre le risque d'entendre ce que l'inconscient a à nous dire. Il faut bien que quelque chose cloche pour s'y risquer. D'ailleurs, risquer, du latin «resecum», signifie «ce qui coupe». Ainsi, on a presque un pléonasme dans la question de Marion. Faire une démarche analytique, c'est déjà avoir l'idée qu'on va entamer quelque chose de sa jouissance.

