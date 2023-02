cottonbro studio via Pexels

Pour ce quatorzième épisode de Ça tourne pas rond, une auditrice s'inquiète de l'amitié que son psy entretient avec son patron. Au-delà de la peur que son psy échange sur son cas, c'est aussi le fait de réaliser que son thérapeute est une personne comme les autres qui la perturbe.

La base d'une psychothérapie ou d'une analyse, c'est le transfert , le fait de projeter sur un psy. L'analyste est une personne supposée savoir. On lui accorde notre confiance. On mise sur sa neutralité afin de nous motiver à parler. Il ne nous raconte pas sa vie. Il ne nous montre pas ses photos du week-end dernier. Ce n'est pas un pote. Il ne nous encombre pas avec son intimité.

Le plus ennuyeux est que le patient ait accès, sans le chercher, sans le vouloir, à la vie privée de son analyste, s'il ne dispose pas des armes psychiques nécessaires à supporter la désillusion. Cependant, ça peut s'avérer une bonne manière d'avancer dans le travail thérapeutique en se rendant compte que son psy est un être humain, avec ses imperfections. Et qui, malgré ses failles, n'en demeure pas moins une personne à qui l'on peut se fier.

