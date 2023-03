Capture d'écran Jackie Khones via YouTube

Voir un thérapeute quand on est thérapeute, c'est se souvenir que chaque personne est irréductible à une autre.

Pour ce seizième épisode de Ça tourne pas rond, une auditrice se demande si son psy ne serait pas, comme elle, le patient d'un autre thérapeute.

Cette question a à voir avec la façon dont on se représente les pathologies psychiques. Certains seront rassurés de savoir que leur psy voit un psy; d'autres se demanderont «Mais enfin, lui aussi est malade? Comment peut-il me soigner s'il doit lui-même être soigné?».

En réalité, les psys ont la responsabilité de se connaître un minimum pour ne pas polluer le travail de leurs patients avec leurs propres angoisses ou leur morale. Pour cela, il est nécessaire d'avoir accompli ce travail psychothérapeutique ou psychanalytique qui permet de comprendre ce que les patients vivent, ce qu'ils sont susceptibles de ressentir durant la cure. Le psy se doit de consacrer toute son attention au psychisme du patient et non au sien durant les séances.

Si vous voulez poser une question à Mardi Noir, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus.

