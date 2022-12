Pour ce cinquième épisode de Ça tourne pas rond, une question de Camille qui est en thérapie avec un psy dont elle dit être amoureuse et se demande, un peu perdue, ce qu'elle doit faire.

Tomber amoureux de son psy, ça arrive. Et la question n'est pas quoi faire, mais qu'en faire? Ce sentiment amoureux, la psychanalyse le range dans ce qu'elle nomme «l'amour de transfert». C'est-à-dire toutes les expressions d'affection mais aussi d'agressivité que le patient éprouve à l'égard de son psy.

Ces manifestations peuvent devenir un véritable levier pour avancer, si l'on s'autorise à les entendre comme les témoins de notre inconscient et d'une histoire qui nous échappe encore un peu trop. On prend alors la peine de s'extraire de ce qui se joue entre soi et l'analyste pour explorer plus largement notre rapport à l'autre, dans notre vie actuelle, mais aussi dans le passé. On ne parle plus de soi et du psy, mais de soi et des autres à son psy.

