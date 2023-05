Cottonbro Studio via Unsplash.

Votre psy n'attend rien de plus que votre parole.

Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Julie s'inquiète de ne pas réussir à croiser le regard de sa thérapeute, ce qui l'ennuie.

La consultation avec le psy est à l'opposé de ce que nous donnent à voir les émissions grand public où des coachs mettent les participants face à leurs émotions. Pas de script ici, le patient va baisser les yeux et regarder dans le vague, parfois en silence, pour chercher comment exprimer ce qu'il doit énoncer.

Les êtres humains ont cette habitude d'acquiescer sans même écouter, juste parce que c'est confortable de s'entendre sur tout sans rien comprendre. Mais c'est le genre de chose à éviter pendant une thérapie. Et dans ce cas, ne pas regarder son psy dans les yeux, c'est ne pas chercher à créer cette relation d'échange qui à terme empêcherait de se livrer. Ce qui est une bonne chose.

Si vous voulez poser une question à Mardi Noir, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus.

Bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, à propos de votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, partagez-les avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, tentera d'y répondre.

Retrouvez Ça tourne pas rond chaque mardi sur Slate Audio ou sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que la chronique écrite chaque jeudi sur Slate.fr.

Ça tourne pas rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Christophe Carron et Nina Pareja

Prise de son: Nina Pareja

Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues, assistée de Clémentine Amblard

Musique: Sable Blanc

Illustration: Mona Delahais et Aurélie Rodrigues

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook.