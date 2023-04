Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Mardi Noir répond à Thibaut, qui se demande pourquoi il a honte de dire à ses proches qu'il voit un psy alors même que sa thérapie se passe très bien.

Avec la santé psychique, il y a souvent un sentiment insidieux qui nous fait croire qu'on va s'en sortir tout seul. Et quand les symptômes se manifestent, la honte peut transformer ça en repli de soi ou en déni, et risquer de couper le patient des autres.

Or, la honte permet de prendre son temps; elle est la première étape vers l'affirmation publique ou la pudeur, ou un savant mélange des deux. Parfois, les symptômes (produits par le patient) prendront peut-être eux-mêmes la décision d'avertir les autres qu'il y a un «petit» problème. Eux n'ont pas forcément honte d'exister, au contraire: ils veulent même être entendus et risquent de tout mettre en œuvre pour sortir du bois. Ce peut être le signe que la honte commence à s'étioler et qu'il est temps d'annoncer à certaines personnes de son entourage que l'on suit une thérapie.

