Pour les cures qui durent un certain temps, il peut être difficile d'échapper à cette question.

Dans cet épisode de Ça tourne Pas rond, une auditrice a l'impression de devenir accro à son psy. Nina ressent un vrai manque quand elle ne le voit pas et se demande si c'est normal.

Les êtres humains sont globalement et profondément des êtres dépendants. Nous naissons dans un état assez inédit de dépendance: incapables de nous mouvoir, de parler ou de nous nourrir seuls pendant de longs mois voire années. Quant à savoir si votre psy vous rend dépendant de lui, à moins qu'il n'utilise le chantage ou d'être tombé sur un charlatan qui vous explique que sans lui vous êtes foutu, ça reste peu probable. Et pourtant, la question se pose inexorablement.

Mettre fin à sa cure par peur de la dépendance ne semble pas forcément une très bonne raison; il y a même certainement beaucoup à raconter à ce sujet… à son psy!

