Ça tourne pas rond

Cet été, Mardi Noir a choisi de vous expliquer comment fonctionne votre esprit et de vous parler des structures psychiques. Si le terme peut paraître barbare, vous en avez sans doute déjà parlé sans le savoir tant elles font partie du langage courant.

Cet été, c'est surtout la névrose que Mardi Noir a choisi d'aborder avec vous. Avant de s'y attarder plus longuement, il fallait bien que la psychanalyste vous explique en quoi la névrose diffère de la psychose. Pour ce qui est de la perversion, il n'y a pas de classification rigide car des traits pervers se trouvent chez n'importe quel être humain. Et la grande différence entre névrose et psychose, ce sont les hallucinations physiques, visuelles ou auditives.

Si vous voulez poser une question à Mardi Noir, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus.

