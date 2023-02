Gilles Lambert via Unsplash

Pour ce onzième épisode de Ça tourne pas rond, nous allons répondre à une interrogation: pourquoi les psys, en particulier les psychanalystes, s'impliquent-ils autant dans les débats sociétaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias?

L'époque est à l'avis, à l'opinion, à l'outrance parfois et il peut arriver de rencontrer sur Twitter des propos indignés de psys. Comme nous, ils s'inquiètent, s'engagent et analysent à l'aune de leur outillage théorique. Mais c'est bien depuis leur position de citoyens qu'ils s'octroient le plaisir de commenter. Doit-on les écouter? Doit-on les suivre?

Si vous voulez poser une question à Mardi Noir, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus.

Bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, à propos de votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, partagez-les avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, tentera d'y répondre.

Retrouvez Ça tourne pas rond chaque mardi sur Slate Audio ou sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que la chronique écrite chaque jeudi sur Slate.fr.

Ça tourne pas rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Christophe Carron et Nina Pareja

Prise de son: Nina Pareja

Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Sable Blanc

Illustration: Mona Delahais et Aurélie Rodrigues

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.