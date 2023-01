Cottonbro via Pexels

Les symptômes des plus jeunes expriment, dans la majorité des cas, des névroses en lien avec leurs parents.

Pour ce huitième épisode de Ça tourne pas rond, nous allons répondre à une interrogation: quand et pourquoi se décider à envoyer son fils ou sa fille chez un psy? Si nous, les adultes, choisissons la plupart du temps d'aller voir des spécialistes de notre propre chef, quand il s'agit d'enfant, c'est différent.

Les symptômes des plus jeunes expriment, dans la majorité des cas, des névroses qui ont à voir avec leurs parents. Non pas qu'ils soient forcément maltraitants ou à côté de la plaque: ils sont ce qu'ils sont, avec leurs histoires, leurs oublis et leurs secrets, même ceux auxquels ils ne pensent jamais.

Quand la chair de leur chair leur met sous le nez de façon déguisée et transformée ce dont ils n'ont parfois pas conscience, il est plus confortable pour les parents de se dire que c'est leur enfant qui est bizarre. À l'inverse, des parents s'accablent à outrance et s'interrogent sur ce qu'ils ont pu faire de mal pour que leur enfant soit comme il est. Mais est-ce à l'enfant d'entamer un travail sur lui-même? N'y a-t-il pas du côté des parents quelque chose à travailler?

Si vous voulez poser une question à Mardi Noir, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus.

Bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, à propos de votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, partagez-les avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, tentera d'y répondre.

Retrouvez Ça tourne pas rond chaque mardi sur Slate Audio ou sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que la chronique écrite chaque jeudi sur Slate.fr.

Ça tourne pas rond est un podcast de Mardi Noir produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: Sable Blanc

Illustration: Mona Delahais et Aurélie Rodrigues

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.