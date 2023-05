Priscilla Du Preez via Unsplash

Il n'est pas rare de partager ses questions ailleurs que dans la cure et de préférer le confort de la plainte.

Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Mardi Noir répond à la question de Juliette, qui se demande si c'est une bonne idée de raconter à sa mère tout ce qu'elle dit –notamment sur elle– en thérapie.

Freud affirmait qu'il ne faut pas parler avec un proche de sa cure car cela représente un moyen inconscient de se soustraire au traitement, en abordant des pensées qui devraient venir au patient pendant la séance.

Parler à ses proches de ce qu'on dit (sur eux ou non) en thérapie n'est en fait ni une bonne, ni une mauvaise idée. Tout dépend de ce qu'il se joue dans ces conversations. Si la personne en face est bienveillante, oui. Mais parler avec un proche, c'est aussi s'exposer à un avis, une possible hostilité voire une incompréhension totale du problème. Il ne faut donc pas trop attendre de ces conversations.

Si vous voulez poser une question à Mardi Noir, écrivez à [email protected]

