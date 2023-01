Pour ce septième épisode de Ça tourne pas rond, nous allons répondre à une auditrice qui se demande pourquoi on dit souvent qu'il ne vaut mieux pas prendre de décisions radicales au début de son analyse.

C'est un principe lié à celui de «la cure par la parole». Freud, qui a édicté cette règle dès la fin du XIXe siècle, estime qu'elle doit s'appliquer à toute la durée de la psychanalyse. Il faut noter qu'à cette époque, les sessions étaient quasi quotidiennes, le dimanche étant le seul jour sans rendez-vous.

Une psychanalyse s'envisageant alors comme une parenthèse dans la vie des patients et les traitements excédant rarement trois années, il était plus simple de garder les grandes décisions pour plus tard. Freud avait toutefois conscience que certains patients contournaient cette règle et qu'il était impossible de les contrôler: au fond, les gens n'en faisaient déjà qu'à leur tête.

