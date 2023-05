Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Mardi Noir répond à la question de Mona, qui aimerait convaincre un ami cher de consulter un psy pour tenter de trouver une solution à son mal-être.

On peut dire «ça t'aiderait beaucoup d'aller voir un psy» même si parfois, pour nous, cela signifie «ta névrose m'horripile, fais quelque chose, ça urge, je n'en peux plus de t'écouter» après des soirées en boucle sur le même thème, déclinées en cinquante nuances de paranoïa, de colère et de tristesse où la conversation est rendue presque impossible.

Il faut parfois une rupture, un isolement soudain ou une confrontation avec un élément réel trop intense pour qu'enfin et dans un soulagement général, une personne souffrante se décide à aller voir un psy.

En tout cas, on ne peut pas obliger quelqu'un à parler. On peut le menacer, l'encourager, le forcer à consulter. Oui, bien sûr. Après tout, c'est le cas de nombreux patients sous contrainte dans les hôpitaux psychiatriques. Or, il y a une différence fondamentale entre aller chez le psy et utiliser cet espace comme un lieu de parole.

