Mathilde Langevin via Pexels

Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Mardi Noir répond à une demande un peu particulière d'Alice. Elle est en thérapie avec une psy dont elle est très satisfaite mais elle se demande ce qu'il se passerait si un jour celle-ci mourrait et ce, avant la fin de sa cure.

Sans créer de hiérarchie, il est légitime d'admettre que ce n'est pas une mort comme les autres, si tant est que les autres se ressemblent –au même titre que les morts des proches sont différentes. Au fond, lorsqu'on commence sa thérapie, la mort du psy n'existe pas.

Mardi Noir a interrogé plusieurs personnes qui ont vécu le décès de leur psy. Alexis n'a pas ressenti de colère ou d'abandon; Isabelle l'a vécu comme un coup de massue et en a fait un épisode de podcast pour Transmission; Jean, lui, a vu son psy changer à la fin de sa maladie et a décidé d'arrêter sa cure de manière prématurée.

C'est le dernier épisode de cette première saison de Ça tourne pas rond mais Mardi Noir vous retrouve cet été pour des épisodes hors-série.

Si vous voulez poser une question à Mardi Noir, écrivez à [email protected]

Référence: L'épisode «Ma psy est morte» de Transmission, Isabelle Field.

