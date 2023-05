Ioana Cristiana via Unsplash

On ne change pas de psy pour répéter les mêmes litanies en boucle.

Dans cet épisode de Ça tourne pas rond, Marie se demande si elle peut ou non changer de psy. Les raisons d'un changement sont évidemment multiples: ça ne passe pas avec la personne que vous voyez; elle se permet des remarques idéologiques et désobligeantes sur votre façon de vivre; vous déménagez, votre psy part en retraite ou est mort brutalement... Tout est possible.

Il faut cependant faire attention à l'attente démesurée qu'on exige de la cure et l'immédiateté de ses effets. On peut vouloir confronter plusieurs façons de nous envisager, c'est humain. Pourtant, cela risque de générer déception sur déception. Oui, il y a des psys mieux que d'autres, c'est certain. Mais cette quête s'avère absurde si vous n'êtes pas prêt à vous engager vis-à-vis de votre parole.

Si vous voulez poser une question à Mardi Noir, écrivez à [email protected], tous vos mails seront lus.

Bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, à propos de votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, partagez-les avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, tentera d'y répondre.

Retrouvez Ça tourne pas rond chaque mardi sur Slate Audio ou sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que la chronique écrite chaque jeudi sur Slate.fr.

Ça tourne pas rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Christophe Carron et Nina Pareja

Prise de son: Nina Pareja

Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues, assistée de Clémentine Amblard

Musique: Sable Blanc

Illustration: Mona Delahais et Aurélie Rodrigues

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook.