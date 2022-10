Richissime (ex Budget Chéri)

Et si on parlait d’investissement immobilier fractionné ? C’est le sujet de ce nouvel épisode hors-série en compagnie de Jean-Marc Jacobson, le cofondateur de RealT. Fondé en 2019 avec son frère, RealT s’attaque a un problème de taille et propose d’investir en immobilier grâce aux tokens.

Les avantages de ce modèle ? Vous pouvez investir à partir de 50€, à l’étranger et posséder des fractions de biens partout dans le monde. Et tout cela, c’est possible uniquement grâce à la Blockchain (et RealT) ! Mais pas de panique si vous n’êtes pas un expert du Web3, RealT propose une interface «Wallet Less» qui simplifie grandement tout ce système.

En bref, dans cet épisode Jean-Marc nous explique ce qu’est RealT et répond à toutes les questions que l’on peut se poser sur l’investissement immobilier fractionné comme :

Comment ça fonctionne exactement l’investissement immobilier fractionné ?

Quelles différences avec la SCPI ?

Quelles sont les limitations mais aussi les possibilités offertes par les technologies du web3 développées par RealT ?

Investir aux États-Unis : quelles différences ?

Et la blockchain dans tout ça ?

Quelle est la fiscalité applicable à ce type d’investissement ?

En quoi consiste le risque d’un tel investissement ?

Ou encore que peut-on faire exactement avec ses tokens ?

Je n’en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce sujet passionnant ! Très bonne écoute !

