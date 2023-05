En matière d'ouverture d'esprit devant l'assiette, mieux vaut avoir été initié, entraîné, sensibilisé… dès le plus jeune âge de la vie. Par exemple durant l'enfance, alors que notre «papillothèque» est encore en train de se former. Cela, c'est une conviction de l'école comestible, une association née en 2019 qui entend faire entrer l'éducation alimentaire dans les programmes scolaires, selon les principes de l'Edible Schoolyard créé par Alice Waters en 1995, aux États-Unis. L'école comestible, on vous en parlait déjà dans l'épisode 127, à travers la passionnante interview de sa fondatrice, la journaliste culinaire Camille Labro. Depuis mars 2021, deux ou trois choses se sont passées. Aux côtés de ses amies Stéphanie et Lison, Émilie Laystary a participé à l'éclosion de l'antenne marseillaise de l'école comestible.



Dans cet épisode, elle vous emmène à la rencontre de l'école comestible Provence, d'abord via un micro embarqué lors d'un atelier école comestible hors les murs organisé à la Friche la Belle de Mai, aux côtés de la cheffe Zuri Camille de Souza, puis avec une interview de Matthieu Gamet, l'un des référents école comestible à Marseille, qui travaille au plus près des enfants. L'occasion de comprendre l'enjeu politique qu'il peut y avoir à faire manger du chou-rave et des betteraves en classe…



