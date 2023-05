Qu'est-ce que le le dégoût, si ce n'est le manque de goût, comme l'indique le préfixe «dé»? Il semblerait que le dé-goût soit bien plus que l'absence de goût, un brin passive. Le dégoût va souvent jusqu'à l'aversion, la répugnance, la sensation d'écœurement, le haut-le-cœur… Le dégoût, souvent, invite une réaction physique: une grimace, une moue, la nausée, l'envie de vomir, parfois même l'évanouissement…«La mimique la plus caractéristique du dégoût consiste à se détourner en se pinçant le nez», analyse la chercheuse en philosophie esthétique Claire Margat dans sa Phénoménologie du dégoût. «Le sens le plus affecté par le dégoût est en effet l'odorat, dans la mesure où, par ses émanations, une substance nauséabonde et écœurante peut pénétrer en partie dans le corps de manière volatile. Le dégoût réagit à une effraction de l'intimité corporelle». Dans votre trajectoire alimentaire personnelle, existe-t-il des aliments qui vous ont un jour dégoûté et que vous appréciez désormais? Ce revirement de goûts culinaires, Eulalie, 25 ans, l'a vécu il n'y a pas si longtemps. Pendant la majeure partie de sa vie, cette jeune femme, que ses proches surnomment tendrement «Glouton joyeux», mangeait de tout sauf d'une catégorie d'aliments bien précise: les fruits de mer. Au micro de Bouffons, elle raconte comment, à la faveur d'un citron caviar, tout a un jour basculé. Émilie Laystary tend ensuite le micro à la chercheuse Sophie Nicklaus, à l'INRAE, au Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (Dijon) pour comprendre ce qui se joue lorsqu'un dégoût devient finalement un goût.



–MARGAT Claire, Phénoménologie du dégoût. Inventaire des définitions, Ethnologie française, 2011/1 (Vol. 41), p. 17-25

–DUSING, Elizabeth, L'imaginaire alimentaire dans les romans de Zola, B.A University of British Columbia, 1993.



