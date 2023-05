«Des goûts et des couleurs, il faut de tout pour faire un monde», entend-t-on souvent. Oui mais d'abord, d'où nous vient cette diversité des goûts? Comment expliquer que ce qui est agréable au toucher ou doux à l'oreille pour les uns… peut être insoutenable pour d'autres? Devant l'assiette aussi, les dissensions sont grandes. Une saveur, un arrière-goût, une texture… Devant ce que certains trouvent agréable en bouche, d'autres peuvent ressentir un frisson de dégoût leur parcourir l'échine.



Dans cette série qui met à l'honneur les papilles, revenons à l'essence de ce qui active nos glandes salivaires. À quel moment de notre existence nos goûts alimentaires prennent-ils forme? Sous quelles conditions ces goûts se construisent-ils? Entre le patrimoine familial, les habitudes de vie, les plats de l'enfance… par quoi sont-ils influencés? Jusqu'à quand est-il encore possible de modifier notre bibliothèque des saveurs? Comment expliquer que certaines populations affichent un goût invétéré pour l'anis et le pimenté quand d'autres ne semblent pas outillés pour apprivoiser ces saveurs?



Dans ce premier épisode, Émilie Laystary s'entretient avec la chercheuse britannique Nadja Reissland (département de psychologie de l'université de Durham), qui a travaillé sur une étude sans précédent, publiée cette année, montrant les réactions faciales d'un fœtus après l'ingestion par la mère de gélules tantôt de carottes, tantôt de chou frisé.

Références entendues dans l'épisode:

–«Flavor Sensing in Utero and Emerging Discriminative Behaviors in the Human Fetus», (Beyza Ustun, Nadja Reissland, Judith Covey, Benoist Schaal et Jacqueline Blissett). Department of Psychology, Durham University.



