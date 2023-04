Faire attention à ce que l'on mange, veiller au bon équilibre de son alimentation, organiser ses courses: à notre époque, plus que jamais, le fait de «manger sain» est socialement valorisé. Cette préoccupation normale a pourtant vite de quoi tomber dans l'obsession. Certains individus tombent rapidement dans l'écueil de l'alimentation très stricte et l'habitude de scanner le contenu de son assiette – jusqu'à s'en rendre malades. Lorsque cette rigueur augmente au détriment d'une organisation sereine et spontanée de la journée, on parle d'orthorexie, un terme qui vient du grec «ortho» (qui signifie «correct») et « orexie » (qui veut dire «appétit»).



L'orthorexie est donc une «obsession pour l'alimentation saine». Cette obsession se définit comme l'ensemble des préoccupations obsessionnelles envers la nourriture saine, se fondant sur les croyances propres de l'individu et marquées par une détresse émotionnelle, une perte de poids et une altération clinique significative, selon les chercheurs Thomas M Dunn et Steven Bratman.

Pour en savoir plus sur l'orthorexie, Émilie Laystary s'est entretenue avec la psychologue clinicienne Marie Dajon, qui a soutenu une thèse sur l'orthorexie il y a quelques années, une recherche au cours de laquelle elle a étudié l'évaluation, l'accompagnement thérapeutique et les trajectoires de vie des personnes orthorexiques.

Ressources :

–« L'orthorexie : actualité et soins d'une pathologie de la modernité» (Marie Dajon, Pierre Bouchard, in La revue de l'infirmière, Vol 70 - N° 267, P. 37-39 - janvier 2021)

– «Orthorexie : trajectoires de vie et profils psychopathologiques» (Marie Dajon in La revue de l'infirmière, Vol 70 - N° 270, P. 37-39 - avril 2021)

Bouffons est un podcast de Nouvelles Écoutes, écrit et animé par Émilie Laystary avec l'aide de Diane Lesieur. Montage et mixage par Laurie Galigani . Produit par Julien Neuville. Directrice Générale Adjointe : Nora Hissem. Directrice Des productions : Marion Gourdon. Directrice artistique : Aurore Mahieu. Chargée de production : Diane Lesieur.