C'est un mal de notre époque en matière d'alimentation. Un phénomène silencieux mais pas moins destructeur, qui isole chaque année des milliers de personnes de leur entourage. Entre 2015 et 2020, les signalements de dérives sectaires liées à la santé et au bien-être ont doublé. La Miviludes (la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) alerte sur le danger des mouvances et groupes qui appellent à des régimes carencés. Ces modes d'alimentation ont tous un point commun : ils mènent à un affaiblissement physique de l'individu qui devient alors moins résistant à des manipulations psychologiques. Un mécanisme de domination bien ficelé par les nouveaux gourous de l'alimentation. Jeuner à outrance, ne manger plus que de l'air, exclure les aliments cuits… Les dérives sectaires dans l'alimentation sont nombreuses.

Dans cette série, nous allons plus précisément plonger dans les rouages du crudivorisme, que l'on appelle également «alimentation vivante», une pratique alimentaire qui prône la consommation exclusive d'aliments crus. Séduisant de part ses promesses d'une meilleure santé loin des diktats de l'industrie pharmaceutique, ce mode de vie repose aujourd'hui sur une constellation de vidéos et de livres mettant en scène l'idée d'un complot, de vérités cachées.

Vous en avez sans doute déjà entendu son nom, au moins récemment dans l'actualité: Thierry Casasnovas, gourou du crudivorisme, a été mis en examen. Très populaire sur YouTube, ce soit disant naturopathe est suspecté d'«abus de confiance», d'«exercice illégal de la médecine» et de «pratiques commerciales trompeuses». Sans diplôme médical ou de nutrition, Thierry Casasnovas s'est fait un nom avec ses vidéos à succès, qui cumulent pas moins de 80 millions de vues, dans lesquelles il prône le jeûne et la consommation de légumes et de fruits crus pour prévenir, traiter et guérir le cancer, des maladies chroniques comme le diabète, et régénérer le corps.

Abandonner la cuisson et embrasser une nouvelle vie d'alimentation crue… C'est ce que propose le crudivorisme, ce courant qu'on appelle également «alimentation vivante». Mais basculer vers le 100% cru est-il réellement bon pour la santé? Pour en savoir plus, Émilie Laystary s'est entretenue avec le biophysicien Christophe Lavelle afin démêler le vrai du faux concernant les bienfaits du cru.

Bouffons est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par Émilie Laystary avec l'aide de Diane Lesieur. Montage et mixage par Laurie Galigani. Produit par Julien Neuville. Directrice Générale Adjointe : Nora Hissem. Directrice Des productions : Marion Gourdon. Directrice artistique : Aurore Mahieu. Chargée de production : Diane Lesieur