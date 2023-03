Sur Internet, on critique désormais la nourriture à travers des outils plus immédiats, tels que les blogs et les réseaux sociaux, c'est la démocratisation du travail de critique.

Sur Internet, on critique désormais la nourriture à travers des outils plus immédiats, tels que les blogs et les réseaux sociaux. C'est la démocratisation du travail de critique. Désormais, tout le monde peut décider, avec plus ou moins de talent, plus ou moins de méthode, plus ou moins d'audience, de se lancer dans l'exercice de la critique. Ces nouveaux médias permettent en quelque sorte un renouvellement de la figure du critique, mais aussi un renouvellement du public. Chloé Vasselin tient Boui Boui, un blog qui met en avant des cantines populaires représentatives des cuisines des quatre coins du monde, où l'on mange des plats familiaux et roboratifs, pour seulement quelques poignées d'euros. Constance Lasserre, elle, chronique des restaurants sous le nom «Hungry Consti» sur Instagram, à travers des reels, ces formats courts qui lui permettent d'emmener avec elle au resto sa communauté.Dans cet épisode, Émilie Laystary leur tend le micro. L'occasion de parler des manières de valoriser des adresses hors radar mais aussi des effets néfastes que peut avoir, pour une cantine, une soudaine visibilité suite au coup de projecteur d'un très gros compte TikTok.

