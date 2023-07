Bookmakers

De 1990 à 1995, Laurent Chalumeau signe cinq fois par semaine l'une des séquences les plus vues de l'émission la plus branchée de l'époque : le sketch final de Nulle Part Ailleurs sur Canal+. Grâce à Antoine de Caunes et José Garcia, le critique rock qui se rêvait «grantécrivain» crée pour le petit écran des personnages franchouillardement mythiques, tels Didier l'Embrouille, Pine d'huître, Gérard Languedepute ou Raoul Bitembois -ce dernier patronyme résumant bien l'un des sujets principaux des blagues délivrées sur le joyeux plateau animé par Philippe Gildas. L'humour noir, la saleté et le mauvais esprit éclaboussent la téloche, et ça réveille. Au sujet de cette expérience, le comique de l'ombre dira cependant qu'elle fut à la fois « une très bonne école et une malédiction ».



Ce que Chalumeau nous explique au cours de ce deuxième épisode, avant de revenir sur ses quatre premiers romans publiés aux éditions Grasset. Son coup d'épée initial au titre provoc', Fuck, montre qu'il était possible en 1991 de déconstruire avec rage la culture du viol et la bêtise virile tout en étant un homme hétéro blanc cisgenre amateur de guitares braillardes ; il s'en vendra, tous formats confondus, 30 000 exemplaires.



Trois ans après, Anne Frank 2: le retour! , brûlot bizarre sur les compromissions de la Mitterrandie, nous renseigne sur ses indignations. Chalumeau enchaîne avec deux romans de gare imbibés de n'importe nawak (mais pas du tout nuls, par ailleurs), Neuilly brûle-t-il? suivi de Topodoco!, et la critique commence à le citer en disciple de Michel Audiard. Le flingueur répliquera, via l'un de ses personnages de scribouillard « au physique de radio » nommé Régis Grognon: « Audiard, Audiard, par moments, on croirait que les gens parlent de Shakespeare. Après, on s'étonne que les téléspectateurs soient ce qu'ils sont. Mais quand leur idée du beau style procède exclusivement d'Audiard, tout s'explique. J'en peux plus d'Audiard. J'en peux plus des intellos qu'aiment pas Audiard. J'en peux plus des gros cons qu'adorent Audiard. J'en peux plus de vos gueules de cons d'Audiard de merde, et je vous jure que si j'entends un mot de plus sur Audiard, j'en bute un au hasard. »

Crédits:

Enregistrement: mai 2023

Mise en ligne: 19 juillet 2023

Production: ARTE Radi