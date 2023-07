Bookmakers

Né en 1959 à Paris, Laurent Chalumeau a démarré comme critique, reporter et intervieweur du magazine «Rock&Folk», taillant le bout de gras avec Johnny Cash, Ice-T ou Al Green. Un coup de fil d'Antoine de Caunes l'embarque dans l'aventure Canal+ où sa plume mordante fait rire chaque soir des millions de Français. Il a signé une douzaine de romans, dont, récemment, VNR et Vice (Grasset). Se définissant parfois comme «un couteau suisse contrefait», Laurent Chalumeau est également scénariste (pour Alain Corneau, Éric Rochant ou la série Le Train) et parolier (pour Michel Sardou, Michèle Torr, Patrick Bruel, Bertrand Burgalat ou l'un des premiers boys-band de l'Hexagone, G-Squad). Il vit et travaille près de Pigalle.



Ce qui se retient d'abord de Laurent Chalumeau, c'est son style. Gouailleur en diable, généreux dans le grandguignolesque, tissé d'argot et d'anglicismes, cochon truffier de la punchline à mille dollars, doté d'un sens du rythme – & blues – résolument «médusant», comme il dirait. Sa phrase est aussi acérée qu'un éperon, mais le cœur de ses livres s'avère aussi tendre que celui d'un cactus. Marrant, mais pas que. Volontiers NRV. Il convenait donc de creuser pour vérifier si, dans le gisement de sa prose riche d'une douzaine de romans, de centaines d'articles, d'essais musicaux ou de posts à foison sur les réseaux, se trouvaient des pépites.



Bingo. Il faut se lever tôt pour tricoter les arnaques fendardes du Siffleur (2006) ou de Kif (2014), pour aiguiser la satire des élites ridicules de VIP (2017) ou pour déclarer son amour érudit à Dolly Parton dans Jolene t'es gouine? (2022). Coup de pot: ce cowboy du macadam parigot, fringuant sexagénaire à barbe blanche finement taillée, partage nos vues sur l'écriture envisagée comme un artisanat. «La littérature, dit-il, c'est pas un mec ou une nana que le génie visite le soir quand la ville dort. Écrire c'est de la tambouille, du bricolage, des tours Eiffel en allumettes et une bouteille dans laquelle t'essayes de monter un bateau. De la corde à nœuds et des séries d'abdos. De la technique. Plus on maîtrise, plus on peut prendre de risques.» Mesurons alors dans ce premier épisode le parcours de l'apprenti. En se posant les bonnes questions. Mais pourquoi ses études de lettres l'ont-elles à ce point traumatisé? Comment ce fan d'Elvis, de Prince ou de Bowie a-t-il rejoint la rédaction de «Rock&Folk», dont il fut l'un des correspondants le temps de «pèlerinages extasiés, enthousiastes et innocents» dans les mythes de l'Amérique, entre portes du pénitencier, rodéos sur paddocks et tournois de billard, qui lui vaudront l'admiration et l'amitié de Virginie Despentes? Quelles leçons essentielles a-t-il retenu des journalistes Philippe Manœuvre et Philippe Garnier, ou de Tom Wolfe, auteur du Bûcher des vanités? Allez, au charbon. Chalumons le feu.

