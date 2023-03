Bookmakers

Fils d'un marin et d'une ouvrière, enfant des quartiers nord de Marseille et des paysages tahitiens, Frédéric Martin, 48 ans, a fondé en 2012 les éditions Le Tripode. Cette petite maison indépendante basée à Paris (quatre salarié·e·s) compte parmi les plus respectées du milieu pour l'originalité hors format de son catalogue, sa rigueur textuelle, les mondes visités et la beauté graphique de ses ouvrages. «Je publie, dit-il, des auteurs très libres, presque anars, pas mondains. Très peu de Parisiens. Des chats sauvages.» Parmi près de 250 titres et environ 20 nouveautés par an, citons l'Estonien Andrus Kivirähk et son «Homme qui parlait la langue des serpents» (75 000 exemplaires vendus en France depuis 2013, Grand Prix de l'Imaginaire), Valérie Manteau (prix Renaudot 2018 pour «Le Sillon», 72 000 exemplaires vendus), Bérengère Cournut (prix du roman Fnac 2019 pour «De pierre et d'os» , 150 000 exemplaires écoulés), et Mathieu Bélézi, lauréat 2022 du prix du journal Le Monde avec «Attaquer la terre et le soleil». Ou encore: des peintures rares d'Hugo Pratt, les vers «luisants» de Brigitte Fontaine et les contes macabres d'Edward Gorey. Il se demande souvent: pourquoi publier quelque chose qui existe déjà?



Au risque de briser le mystère, révélons que Frédéric Martin lit tous les manuscrits qu'il reçoit, au lit, dans sa maison bretonne, en fumant la pipe. Tel Bilbo le Hobbit, il attend la rencontre. Quand le flash a lieu, et parce l'éditeur doit, selon lui, «être plusieurs à la fois», ce n'est que le début d'une longue série d'étapes – textuelles, visuelles, économiques – à chaque fois personnalisées, que nous allons parcourir lors de ce troisième et dernier épisode. Il sera question, en vrac, des «échafaudages» que l'auteur·e doit apprendre à retirer pour découvrir qu'un roman tient debout sans eux. D'une coupe essentielle en révisant «Ouest» de François Vallejo. De la diplomatie (ou non) en période de corrections. Du travail de la phrase «par sédimentation» chez Marc Graciano. D'écrivains trop beaux parleurs en période de promo. D'une prime aux auteur·e·s de la maison quand l'un·e remporte un prix littéraire important. Ou de risques financiers savamment calculés en publiant, pour la première fois au monde, les 781 gouaches et tous les textes du monumental «Vie? ou Théâtre?» de la peintre allemande Charlotte Salomon. Un labeur quotidien, sept jours sur sept, qui finit par le «broyer», mais que Frédéric Martin aborde avec «le calme des vieilles troupes». Et, dans sa sacoche, cette phrase-talisman de Charlotte Salomon: «J'appris à suivre tous les chemins et j'en devins un moi-même.»

Nota bene: cette conversation aurait dû avoir lieu en public, en décembre dernier, lors des 20 ans d’ARTE Radio au Palais de Tokyo, à Paris. Une grève SNCF en a décidé autrement. Certaines personnes présentes ce soir-là ont pourtant souhaité poser des questions au Tripodeur en chef. Elles émaillent le dialogue qui va suivre.



Enregistrements: janvier 2023 - Entretien, découpage: Richard Gaitet - Prise de son: Samuel Hirsch - Montage, réalisation, mixage: Thomas Loupias - Musiques originales: Thomas Loupias, Samuel Hirsch - Lectures: Emma Bouvier, Elena Zenone - Illustration: Sylvain Cabot - Remerciements: Nina Stavisky et le public du Palais de Tokyo - Production: ARTE Radio