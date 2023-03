Bookmakers

Fils d'un marin et d'une ouvrière, enfant des quartiers nord de Marseille et des paysages tahitiens, Frédéric Martin, 48 ans, a fondé en 2012 les éditions Le Tripode. Cette petite maison indépendante basée à Paris (quatre salarié·e·s) compte parmi les plus respectées du milieu pour l'originalité hors format de son catalogue, sa rigueur textuelle, les mondes visités et la beauté graphique de ses ouvrages. «Je publie, dit-il, des auteurs très libres, presque anars, pas mondains. Très peu de Parisiens. Des chats sauvages.» Parmi près de 250 titres et environ 20 nouveautés par an, citons l'Estonien Andrus Kivirähk et son «Homme qui parlait la langue des serpents» (75 000 exemplaires vendus en France depuis 2013, Grand Prix de l'Imaginaire), Valérie Manteau (prix Renaudot 2018 pour «Le Sillon», 72 000 exemplaires vendus), Bérengère Cournut (prix du roman Fnac 2019 pour «De pierre et d'os» , 150 000 exemplaires écoulés), et Mathieu Bélézi, lauréat 2022 du prix du journal Le Monde avec «Attaquer la terre et le soleil». Ou encore: des peintures rares d'Hugo Pratt, les vers «luisants» de Brigitte Fontaine et les contes macabres d'Edward Gorey. Il se demande souvent: pourquoi publier quelque chose qui existe déjà?



C'est l'heure, dis, de l'éditeur. Trois ans – pile – après la création de ce podcast, il était temps d'interroger en profondeur un «bookmaker», un vrai. Un «faiseur de livres», qui supervise toutes les étapes de leur fabrication, de la réception du manuscrit à l'arrivée en librairies. Qui de mieux, alors, pour prendre un peu de hauteur sur ces questions cruciales, qu'un éditeur autoproclamé «d'ovnis»? Mais comment ce workaholic échevelé a-t-il appris son métier? Quelles furent les leçons de sa première patronne, Viviane Hamy, pour laquelle il fut sept ans durant «l'homme à tout faire» des éditions du même nom? Par quel hasard ce vendeur de «bombes à retardement», selon la formule de Francis Ponge, s'est-il choisi «pour mentor, pour papa» l'un des éditeurs les plus sulfureux d'après-guerre, Jean-Jacques Pauvert – auquel il emprunta cet autre mantra, qui sonne comme une mission: «Ouvrir un lieu d'asile aux esprits singuliers»? C'est le sujet de ce premier épisode, qui trace le sillon.

Enregistrements: janvier 2023 - Entretien, découpage: Richard Gaitet - Prise de son: Samuel Hirsch - Montage, réalisation, mixage: Thomas Loupias - Musiques originales: Thomas Loupias, Samuel Hirsch - Lectures: Emma Bouvier, Elena Zenone - Illustration: Sylvain Cabot - Remerciements: Nina Stavisky et le public du Palais de Tokyo - Production: ARTE Radio