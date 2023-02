Quand on dit «Big Data», beaucoup entendent «Big Brother». La crainte quant aux atteintes à la vie privée et aux libertés individuelles fait oublier que la maîtrise des données est une immense source de progrès, d'innovation et de création de valeur. Mais comment développer ces nouveaux outils de manière éthique et responsable?

On en parle avec Maguy Macdonald, spécialiste produit pour les actions internationales et thématiques pour le groupe Edmond de Rothschild, et avec Jacques-Aurélien Marcireau, coresponsable de la gestion actions pour le groupe Edmond de Rothschild et spécialiste des valeurs technologiques.

Changer le monde pour tenter de le rendre meilleur. C'est la mission d'Edmond de Rothschild, où chaque investissement répond à une conviction forte. Au fil des épisodes de Bâtir l'avenir, nous allons vous présenter les engagements d'Edmond de Rothschild à travers des actions concrètes, des projets de terrain associant rentabilité et durabilité.

Bâtir l'avenir, un podcast produit par Slate Studio pour Edmond de Rothschild.

Musique: «Bold builders of the future», Edmond de Rothschild