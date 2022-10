Scott Graham via Unsplash

Favoriser un capital humain de haute qualité stimule la productivité et génère des performances économiques et financières élevées.

Ces dernières années, de nombreuses recherches ont démontré que les entreprises les plus performantes de leur catégorie sont celles qui savent investir en matière de ressources humaines: favoriser un capital humain de haute qualité stimule la productivité et génère des performances économiques et financières élevées.

Pour cela, deux piliers: l'éducation et le développement des compétences. Deux domaines dans lequel Edmond de Rothschild s'implique activement, concrètement et régulièrement.

À travers l'exemple de Stride, une entreprise qui propose des solutions d'éducation à distance largement utilisées lors de la pandémie, focus sur l'engagement d'Edmond de Rothschild en matière de capital humain. Comment mettre l'humain au cœur de l'économie? Avec quels buts et quelle rentabilité?

Réponses avec Elise de Coligny et Aymeric Gastaldi, gérants chez Edmond de Rothschild Paris Asset Management.

Changer le monde pour tenter de le rendre meilleur. C'est la mission d'Edmond de Rothschild, où chaque investissement répond à une conviction forte. Au fil des épisodes de Bâtir l'avenir, nous allons vous présenter les engagements d'Edmond de Rothschild à travers des actions concrètes, des projets de terrain associant rentabilité et durabilité.

