Avec plus d'un milliard d'habitants, de nombreuses ressources humaines et naturelles, l'Afrique subsaharienne dispose d'atouts pour un développement harmonieux et une croissance qui permettrait de dépasser la pauvreté dans laquelle est encore plongée une partie de la population. Selon les données de la Banque mondiale, malgré la disparité entre les États, la région dispose d'un marché de près d'1,2 milliard d'habitants et constitue la plus grande zone de libre-échange au monde. Une chance pour le continent, qui pourrait connaître un développement radical dans les prochaines années si les moyens sont mis.

Depuis près de dix ans, Edmond de Rotchschild et le fonds Amethis ont noué un partenariat pour soutenir les projets les plus prometteurs dans de nombreux pays de la région. Novamed, groupe leader en soins médicaux en Côte d'Ivoire en fait partie. Rencontre avec Boris Paul-Emile, son directeur général et Laurent Demey, managing partner d'Amethis.

Changer le monde pour tenter de le rendre meilleur. C'est la mission d'Edmond de Rothschild, où chaque investissement répond à une conviction forte. Au fil des épisodes de Bâtir l'avenir, nous allons vous présenter les engagements d'Edmond de Rothschild à travers des actions concrètes, des projets de terrain associant rentabilité et durabilité.

