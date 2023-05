Entreprendre, c'est avoir une bonne idée et la mettre en œuvre. Mais il est rare d'y arriver seul. Ainsi, Edmond de Rothschild accompagne de nombreuses entreprises, cotées ou non, et s'engage pour soutenir celles et ceux qui sauront créer de la valeur.

Qu'est-ce qui guide les choix d'Edmond de Rothschild? Comment les entrepreneurs sont-ils accompagnés? Et comment miser sur les bonnes entreprises? On en parle avec Caroline Gauthier, coresponsable de la gestion actions chez Edmond de Rothschild Asset Management et gérante de fonds spécialisés sur les petites et moyennes sociétés cotées, et Johnny El Hachem, directeur général d'Edmond de Rothschild Private Equity.

Changer le monde pour tenter de le rendre meilleur. C'est la mission d'Edmond de Rothschild, où chaque investissement répond à une conviction forte. Au fil des épisodes de Bâtir l'avenir, nous allons vous présenter les engagements d'Edmond de Rothschild à travers des actions concrètes, des projets de terrain associant rentabilité et durabilité.

Bâtir l'avenir, un podcast produit par Slate Studio pour Edmond de Rothschild.

Musique: «Bold builders of the future», Edmond de Rothschild